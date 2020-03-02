Минобороны хочет призвать весной в армию 10 тысяч белорусов
Весенний призыв продлится до мая.
За весенний призыв, который проходит в Беларуси с февраля по май, Министерство обороны планирует отправить в армию около 10 тысяч юношей. Всего же в этом году под призыв попадает 133 тысяч человек, но большинство имеет право на отсрочку, передает «Радыё Рацыя».
Как рассказал сотрудник военного комиссариата Андрей Денисович:
- Военный призыв находится на постоянном контроле прокуратуры.
08:46 02/03/2020
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