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В Минске детский тренер вскрыл живот прямо на работе

Oн находится в реанимации.

В конце февраля в Минском дворце детей и молодежи произошло ЧП — опытный тренер нанес несколько ударов ножом себе в живот, пытаясь таким образом покончить с собой. Коллеги, с которыми удалось связаться tut.by, говорят, что не знают о причине случившегося, отмечают, что обстановка в коллективе была дружелюбная.

По информации журналистов, тренер пытался вскрыть себе живот прямо в кабинете директора. Прибывшие медики успели увезти мужчину в больницу, сейчас он находится в реанимации — его домашний и мобильный телефоны недоступны.

Тренер работал в отделе технического творчества и спорта, преподавал атлетическую гимнастику и самооборону для молодежи. Как сообщили журналистам его коллеги, у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. Тренера характеризуют с положительной стороны, говорят, у него был большой опыт работы.

По данному факту проводится проверка, уголовное дело на данный момент не возбуждено.
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