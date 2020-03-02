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Цифра дня. Сколько тонн рельсов украли в Барановичах

Ущерб составляет около 40 тысяч рублей.

Неизвестные срезали и по частям вывезли рельсы с объездного участка железнодорожного пути Разводово – Сухарепщина недалеко от садоводческого товарищества «Путеец», сообщает Наш Край.

Вконтакте вовсю обсуждают происшествие, произошедшее на законсервированной ветке. Причем, не без юмора. Предлагаем избранное.

«Просто путейцам зарплату не вовремя выдали».

«Вот что значит выгонять рабочих за свой счет».

«Ну а чего лежат бесхозные?!»
Источник: "Солидарность"
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