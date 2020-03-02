+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В мире почти 90 тысяч заболевших коронавирусом, 3 тысячи человек уже умерли

В Китае количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигла 80 026 человек, более чем половина из них уже выздоровели — 44 462 человека.

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Также было зарегистрировано 42 новых случая летального исхода от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

С декабря 2019 года количество жертв COVID-19 в Китае составило 2912 человек — все они зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Рубеж в три тысячи жертв был превышен после 42 новых смертей в Китае в течение недели.

По состоянию на вечер 1 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 87,5 тысячи человек, а на планете уже более 60 стран, где обнаружили вирус.

Китайская национальная комиссия по здравоохранению также сообщила о 202 новых случая заражения в понедельник, 2 марта, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.

Комиссия заявила, что 196 новых случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и все, кроме трех, произошли в столице провинции — городе Ухань. По состоянию на воскресенье 44 462 пациента выздоровели от этой болезни.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru