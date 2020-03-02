Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.





Также было зарегистрировано 42 новых случая летального исхода от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.





С декабря 2019 года количество жертв COVID-19 в Китае составило 2912 человек — все они зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Рубеж в три тысячи жертв был превышен после 42 новых смертей в Китае в течение недели.





По состоянию на вечер 1 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 87,5 тысячи человек, а на планете уже более 60 стран, где обнаружили вирус.

Китайская национальная комиссия по здравоохранению также сообщила о 202 новых случая заражения в понедельник, 2 марта, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.

