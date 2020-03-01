Так говорит основатель Microsoft Билл Гейтс в статье для New England Journal of Medicine, в котором он рассуждает о коронавирусе.





При любом кризисе ставятся две важные задачи: решение проблемы и недопущение ее повторения. Пример этому: коронавирус COVID-19. Сейчас необходимо вылечить зараженных и усовершенствовать методы реагирования на вирусы в будущем. Первый пункт важнее, но второй имеет значимость в долгосрочной перспективе.





Решение в долгосрочной перспективе не новое явление. Эксперты в области глобального здравоохранения уже много лет говорят, что еще одна пандемия, по скорости и тяжести сравнимая с эпидемией гриппа 1918 года, имеет вопрос не «если», а «когда».





В последние годы Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил значительные ресурсы, чтобы помочь миру подготовиться к такому сценарию и мировое сообщество возможно столкнулось с этим сейчас.





На прошлой неделе Covid-19 начал вести себя как тот патоген, о котором мы беспокоились. Но я надеюсь, что все не так уж и плохо, но мы не можем отвергать и этот сценарий, отмечает Гейтс.





Есть две причины, по которым Covid-19 представляет такую угрозу.





Во-первых, он может убить здоровых взрослых людей в дополнение к пожилым с существующими проблемами со здоровьем. Данные, полученные до настоящего времени, свидетельствуют о том, что риск летального исхода у вируса составляет около 1%; этот показатель сделает его во много раз более тяжелым, чем типичный сезонный грипп, помещая его где-то между пандемией гриппа 1957 года (0,6%) и пандемией гриппа 1918 года (2%).





Во-вторых, Covid-19 передается достаточно быстро. Средний инфицированный человек распространяет болезнь на двух или трех других — экспоненциальная скорость роста. Есть также убедительные доказательства того, что он может передаваться людьми, которые просто слабо больны или даже предсимптомны. Эо означает, что Covid-19 будет гораздо труднее содержать, чем ближневосточный респираторный синдром или тяжелый острый респираторный синдром (SARS), которые были распространены гораздо менее эффективно и только симптоматическими людьми. На самом деле, Covid-19 уже вызвал в 10 раз больше случаев, чем другие за четверть времени.





Национальные, государственные и местные органы власти, а также учреждения здравоохранения в течение ближайших нескольких недель могут принять меры для замедления распространения вируса. Например, в дополнение к оказанию помощи своим собственным гражданам правительства стран-доноров могут помочь странам с низким и средним уровнем дохода подготовиться к этому вирусу.





Многие системы здравоохранения стран со средним уровнем дохода будут быстро подавлены при эпидемии коронавируса. А бедные страны имеют мало политических или экономических рычагов воздействия, учитывая естественное стремление более богатых стран ставить на первое место своих собственных граждан.





- Помогая африканским и южноазиатским странам подготовиться сейчас, мы можем спасти многие жизни и замедлить глобальную циркуляцию вируса, говорит Билл Гейтс. - Значительная часть обязательств, которые мы с Мелиндой недавно взяли на себя, чтобы помочь запустить глобальный ответ на Covid-19, может составить до 100 миллионов долларов. Эти средства сосредоточены на странах со средним и низким уровнем дохода.





Миру также необходимо ускорить работу по лечению и разработке вакцин для Covid-19. Ученые секвенировали геном вируса и разработали несколько экспериментальных вакцин, а коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям уже готовит до восьми экспериментальных вакцин для клинических испытаний.





Если некоторые из этих вакцин окажутся безопасными и эффективными на животных, то эти вакцины будут готовы к более масштабным экспериментам в июне.





Важно помочь укрепить системы первичной медико-санитарной помощи. Когда вы строите поликлинику, вы также создаете часть инфраструктуры для борьбы с эпидемиями. Обученные работники здравоохранения не только поставляют вакцины; они также могут отслеживать характер заболевания, являясь частью систем раннего предупреждения, которые предупреждают мир о потенциальных вспышках.





Мы также должны инвестировать в эпиднадзор за болезнями, включая базу данных о случаях заболевания, которая будет мгновенно доступна соответствующим организациям, и правила, требующие от стран обмена информацией. Правительства должны иметь доступ к спискам подготовленного персонала, от местных лидеров до глобальных экспертов, которые готовы немедленно справиться с эпидемией, а также к спискам запасов или переориентации поставок в случае чрезвычайной ситуации, отмечает Гейтс.





Кроме того, необходимо создать систему, которая может разрабатывать безопасные, эффективные вакцины и противовирусные препараты, получать их одобрение и доставлять миллиарды доз в течение нескольких месяцев после обнаружения быстро движущегося патогена. Это сложная задача, которая представляет собой технические, дипломатические и бюджетные препятствия, а также требует партнерства между государственным и частным секторами. Но все эти препятствия можно преодолеть.





Одной из главных технических проблем вакцин является совершенствование старых способов производства белков, которые слишком медленны для того, чтобы реагировать на эпидемию. Нам нужно разработать платформы, которые были бы предсказуемо безопасны, чтобы регуляторные обзоры могли происходить быстро, и чтобы производителям было легко производить дозы по низкой цене в массовом масштабе. Для противовирусных препаратов нам нужна организованная система быстрого и стандартизированного скрининга существующих методов лечения.





Другая техническая проблема связана с конструкциями на основе нуклеиновых кислот. Эти конструкции могут быть получены в течение нескольких часов после секвенирования генома вируса; теперь нам нужно найти способы получения их в масштабе, утверждает Билл Гейтс.





Помимо этих технических решений, нам потребуются дипломатические усилия для развития международного сотрудничества и обмена данными. Разработка противовирусных препаратов и вакцин включает в себя массовые клинические испытания и лицензионные соглашения, которые будут пересекать национальные границы. Мы должны максимально использовать глобальные форумы, которые могут помочь достичь консенсуса по приоритетам исследований и протоколам испытаний, с тем чтобы перспективные экспериментальные вакцины и противовирусные препараты могли бы быстро пройти через этот процесс. Эти платформы включают проект НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) Всемирной Организации Здравоохранения, испытательную сеть международного консорциума по тяжелым острым респираторным и новым инфекциям и глобальное исследовательское сотрудничество по обеспечению готовности к инфекционным заболеваниям. Целью данной работы должно быть получение окончательных результатов клинических исследований и одобрения регуляторами в течение 3 месяцев или менее, без ущерба для безопасности пациентов.





Тогда возникает вопрос о финансировании. Бюджеты на эти цели должны быть увеличены в несколько раз. Еще миллиарды долларов необходимы для завершения 3-й фазы испытаний и получения одобрения регулирующих органов на коронавирусные вакцины, и еще больше средств потребуется для улучшения эпиднадзора за заболеваниями и реагирования на них.





Государственное финансирование необходимо, потому что пандемические продукты являются чрезвычайно рискованными инвестициями; государственное финансирование сведет к минимуму риск для фармацевтических компаний. Кроме того, правительства и другие доноры должны будут финансировать — в качестве глобального общественного блага — производственные мощности, которые могут обеспечить поставку вакцин в течение нескольких недель. Эти предприятия могут производить вакцины для обычных программ иммунизации в обычное время и быстро переоборудоваться для производства во время пандемии. Наконец, правительствам необходимо будет финансировать закупки и распространение вакцин среди населения, которое в них нуждается.





Миллиарды долларов на антипандемические усилия - это большие деньги. Но именно такой масштаб инвестиций необходим для решения проблемы. И учитывая экономические потери, которые может причинить эпидемия — мы уже видим, как Covid-19 может нарушить цепочки поставок и фондовые рынки, не говоря уже о человеческих жизнях — это будет сделка.





Наконец, правительства и промышленность должны прийти к соглашению: во время пандемии вакцины и противовирусные препараты не могут быть просто проданы тому, кто больше заплатит. Они должны быть представлены людям по доступной цене в особенности для тех кто находятся в самом центре вспышки и наиболее в них нуждается. Такое распределение не только правильно, но и является правильной стратегией для сокращения передачи вируса и предотвращения будущих пандемий.





Это те действия, которые лидеры должны предпринять сейчас. Нельзя терять ни минуты, заключил Билл Гейтс.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения коронавируса COVID-19 как «очень высокий».





Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило цифру в 85 тыс. Более 36 тыс. человек выздоровели и 2924 человек погибли.