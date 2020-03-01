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2 марта в Беларуси ожидается до +10 градусов тепла

Белорусов продолжает радовать теплая погода.

2 марта днем температура воздуха прогреется от 5 до 10 градусов тепла. Ночью ожидается от 0 до 5 градусов тепла. В понедельник будет облачно с прояснениями. Временами пройдут осадки: мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 14, пишет belta.by.
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