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Работник производства антисептиков: в пятницу продали годовую норму, цены подняли в 10 раз

При обычном планировании все поставки расписаны надолго вперед. Компании проводят тендеры на закупки, в которых обычно побеждают те, кто и раньше был в партнерах.

Форс-мажор вроде коронавируса сметает все формальности. Работник одной из компаний, производящих дезинфицирующие средства, поделился свежим коммерческим предложением, пишет onliner.by

— В конце прошлого года мы участвовали в тендере крупного белорусского предприятия пищевой отрасли. Цена дезинфицирующей жидкости для рук была 3,1 рубля за литр. После того как в конце прошлой недели появились рекомендации санстанции «о принятии мер по профилактике инфекционных заболеваний», наша компания вышла сама с широким предложением для компаний. Покупайте наше средство. Цена — 3 рубля за 100 мл.

По словам Ивана, речь может идти о жадности. А можно говорить о законах экономики.

— Спрос превышает предложение. В прошлую пятницу мы продали столько, сколько продавали за год. Раньше заниматься поставками на госпредприятия было практически невозможно. Теперь — отрывают с руками. Тара закончилась.

Цена никого не отпугивает: в понедельник она, скорее всего, станет еще выше, потому что поставщики сырья тоже подняли стоимость.

Справедливости ради Иван обращает внимание на следующее:

— Антисептики — это слишком маленькая доля нашего ассортимента, поэтому не торопитесь утверждать, что компания обогатилась. Просто вот так все работает на рынке.
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