Уилл Смит показал, как дрифтует белорусский танк. Минобороны отреагировало
Наш знаменитый танк-мем всплыл где никто не ждал: в Instagram Уилла Смита. Международный человек-Хэнкок запостил видео того, как могучая машина дрифтует и эффектно врезается в столб. Сопроводил это профилактическим текстом: «Вечер субботы. Пей с ответственностью».
За несколько часов с американского вечера субботы видео набрало почти миллион просмотров.
Напомним, дело было на репетиции парада 26 июня 2017-го. Механик-водитель разогнался, догоняя колонну, и не смог затормозить на мокром асфальте. Машина разрушила осветительную опору, сломала дерево, повредила бордюр и газон, сама получила повреждения. Никто не пострадал, а сам танк немедленно стал объектом для селфи.
Министерство обороны тоже оценило публикацию в «инсте». «Покатать, Уилл?» — интересуются белорусские военные. Уточняют, что готовы сделать это с соблюдением правил безопасности, но не на мокром асфальте, а на полигоне, пишет onliner.by.
15:40 01/03/2020
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