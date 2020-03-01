Уилл Смит показал, как дрифтует белорусский танк. Минобороны отреагировало

Наш знаменитый танк-мем всплыл где никто не ждал: в Instagram Уилла Смита. Международный человек-Хэнкок запостил видео того, как могучая машина дрифтует и эффектно врезается в столб. Сопроводил это профилактическим текстом: «Вечер субботы. Пей с ответственностью».