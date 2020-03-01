Именно суд Советского района Минска 12 февраля вынес приговоры двум анархистам. 19-летние Никита Емельянов и Иван Комар осуждены на семь лет колонии усиленного режима каждый за то, что в сентябре прошлого года бросили лампочку с краской в здание Минского городского суда. Краска запачкала фасад. Ущерб был оценен в 143 рубля. Они погасили его в ходе следствия. Однако это не помешало вынести нереальные и неадекватные приговоры парням.





Одна из анархистских организаций, «Черная роза», пишет в Telegram, что «кровавые разводы на стенах ваших судов далеко не полностью характеризуют суть вашей работы», и берет на себя ответственность за акцию.