Кто-то забросал краской здание суда, который осудил анархистов за то же самое
Неизвестные забросали краской здание суд Советского района Минска, сообщает Радыё Свабода.
Именно суд Советского района Минска 12 февраля вынес приговоры двум анархистам. 19-летние Никита Емельянов и Иван Комар осуждены на семь лет колонии усиленного режима каждый за то, что в сентябре прошлого года бросили лампочку с краской в здание Минского городского суда. Краска запачкала фасад. Ущерб был оценен в 143 рубля. Они погасили его в ходе следствия. Однако это не помешало вынести нереальные и неадекватные приговоры парням.
Одна из анархистских организаций, «Черная роза», пишет в Telegram, что «кровавые разводы на стенах ваших судов далеко не полностью характеризуют суть вашей работы», и берет на себя ответственность за акцию.
Организация предупреждает: «сейчас это просто краска, но ваши репрессии и драконовские сроки активистом анархистского движения не пугают нас, только разжигают праведную ненависть к несправедливости».
15:25 01/03/2020
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