В ходе раскопок, продолжающихся уже на протяжении девяти лет в Синопе, в районе комплекса сооружений Балатлар, был обнаружен каменный реликварий, где предположительно хранился крест, на котором был распят Иисус Христос. В настоящее время этот священный для христианского мира предмет находится на хранении в Синопском археологическом музее.





Раскопки на территории комплекса Балатлар, история которого, как отмечается, насчитывает 2300 лет, начались девять лет назад при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и продолжаются по сей день.





К настоящему моменту во время работ, ведущихся под руководством преподавателя кафедры истории искусств Университета изобразительных искусств имени Мимара Синана, профессора, доктора Гюльгюна Кёроглу (Gülgün Köroğlu), были обнаружены тысячи исторических памятников.





В частности, в ходе раскопок были найдены мозаики, похожие на мозаики древнего города Зевгма (ныне провинция Газиантеп), датируемые V-VI веками, а также гробницы, относящиеся к VII веку.





Также был обнаружен каменный реликварий, где предположительно хранился крест, на котором был распят Иисус Христос.





«Обнаружено 11 тысяч реликвий»





Руководитель управления по культуре и туризму в Синопе Хикмет Тосун (Hikmet Tosun), отметив, что Синоп является портовым городом и одним из древнейших поселений человечества, подчеркнул важность раскопок на территории комплекса Балатлар, которые проливают свет как на историю города, так и на всемирную историю.





«Работы, идущие здесь, оказали значительное влияние на обогащение фонда нашего музея, — сказал Тосун. — В настоящее время в музее мы выставляем две тысячи экспонатов, а в нашем хранилище находится 11 тысяч предметов, и все они были обнаружены на этом месте раскопок. Некоторые находки особенно важны, за этими работами следят также Греция и Италия. Кроме того, церковь, что расположена здесь, — это церковь священномученика Фоки. В нашей вере эквивалентом служит обитель Хызыр-Ильяса. По поверью, священномученик Фока помогает людям, попавшим в беду в море. Поэтому люди, которые прибывают в город морским путем, посвящают много времени прогулке по этому месту».





«Найдем и статую Митридата, за которой охотится мир»





Синоп — древний город, и в этом регионе могут находиться дворец и статуя понтийского царя Митридата, который жил с 112 по 63 годы до нашей эры, отметил Тосун.





Тосун рассказал, что на месте раскопок были обнаружены следы древнеримской, позднеримской, византийской, сельджукской и османской цивилизаций: «По мере раскопок мы видим, что на этом месте в разное время располагались гостиница, хранилище, хамам, место для развлечений. Мы даже думаем, что дворец Митридата тоже здесь. Утверждается, что здесь же находится статуя Митридата, которая, согласно английской литературе, стояла "перед дворцом", и за ней охотится весь мир. Митридат VI, много раз боровшийся с Римом, является очень важной исторической личностью. В ходе дальнейших раскопок мы, может быть, доберемся и до статуи…»





«В тот день, когда мы найдем дворец и статую Митридата, в Синоп приедет миллион туристов, — продолжил Тосун. — Здесь же был обнаружен каменный реликварий, где, возможно, хранился тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. Это священная для христианского мира реликвия. Даже Патриарх Константинопольский Варфоломей приезжал сюда с делегацией для изучения находок. За раскопками в Синопе следит и православный мир, и Россия, и Греция, и Италия». По словам Тосуна, в дальнейшем это место, став археологическим памятником, внесет значительный вклад в развитие туризма Черноморского региона.