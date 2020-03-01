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Первого марта в мире отмечается День нулевой дискриминации

Первого марта во всём мире отмечается День нулевой дискриминации (Zero Discrimination Day). В 2020 году ООН делает акцент на противодействии дискриминации в отношении женщин и девочек.

Сегодня термин "дискриминация" используется для обозначения ущемления человека в правах по различным признакам (социальным, религиозным, расовым, национальным, половым и др.) и может осуществляться разными путями. Об этом свидетельствует исторический опыт, через который прошли абсолютно все современные государства. Их градация варьируется от банального несправедливого отношения к оскорблению и ограничению в правах даже на государственном уровне, передает "Еврорадио".

Организация Объединенных Наций провозгласила 1 марта Днём нулевой дискриминации в 2014 году — после того как ЮНЭЙДС в 2013 году дала старт своей кампании "Ноль дискриминации" по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.
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