Первого марта в мире отмечается День нулевой дискриминации
Первого марта во всём мире отмечается День нулевой дискриминации (Zero Discrimination Day). В 2020 году ООН делает акцент на противодействии дискриминации в отношении женщин и девочек.
Сегодня термин "дискриминация" используется для обозначения ущемления человека в правах по различным признакам (социальным, религиозным, расовым, национальным, половым и др.) и может осуществляться разными путями. Об этом свидетельствует исторический опыт, через который прошли абсолютно все современные государства. Их градация варьируется от банального несправедливого отношения к оскорблению и ограничению в правах даже на государственном уровне, передает "Еврорадио".
Организация Объединенных Наций провозгласила 1 марта Днём нулевой дискриминации в 2014 году — после того как ЮНЭЙДС в 2013 году дала старт своей кампании "Ноль дискриминации" по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.
14:29 01/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение