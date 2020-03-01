+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Гомельской области выявили двух человек, прилетевших в Беларусь тем же рейсом, что и заболевший коронавирусом минский студент. Оба — в «инфекционке»

Судя по многочисленным сообщениям СМИ и блогеров, белорусские власти и соответствующие службы всерьез отрабатывают всех, кто потенциально мог контачить с прилетевшим в Минск иранским студентом, у которого обнаружили коронавирус.


Как стало известно «Сильным новостям» из собственных источников, таких лиц выявили и на Гомельщине.

В частности, в четверг 27 февраля в Гомельскую инфекционную больницу была доставлена жительница Мозыря, гражданка Азербайджана 1951 года рождения. В Беларуси она проживает по виду на жительство.

У женщины была температура 38 градусов, также про неё было известно, что в Беларусь она прилетела тем же рейсом, что и заболевший иранец. Однако на данный момент все анализы показали отрицательный результат — коронавируса не выявлено. Тем не менее, жительница Мозыря до сих пор находится в инфекционной больнице.

Ещё один случай госпитализации с подозрением на заболевание произошёл в Гомеле в пятницу, 28 февраля и также коснулся гражданина Азербайджана, но проживающего уже в областном центре. Он тоже прилетел в Беларусь тем же злополучным рейсом. Как и в предыдущем случае, после помещения мужчины в «инфекционку» были взяты все необходимые анализы, однако они также дали отрицательный результат.

В последнее время в Сети множатся слухи о том, что якобы в Гомеле случаи коронавируса уже выявлены. Приходили такие сообщения и в редакцию «Сильных новостей», притом, судя по всему, от сотрудников медучреждения.

Однако на данный момент ситуация такова, что официально ни один случай не получил подтверждения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru