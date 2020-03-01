



Как стало известно «Сильным новостям» из собственных источников, таких лиц выявили и на Гомельщине.





В частности, в четверг 27 февраля в Гомельскую инфекционную больницу была доставлена жительница Мозыря, гражданка Азербайджана 1951 года рождения. В Беларуси она проживает по виду на жительство.





У женщины была температура 38 градусов, также про неё было известно, что в Беларусь она прилетела тем же рейсом, что и заболевший иранец. Однако на данный момент все анализы показали отрицательный результат — коронавируса не выявлено. Тем не менее, жительница Мозыря до сих пор находится в инфекционной больнице.





Ещё один случай госпитализации с подозрением на заболевание произошёл в Гомеле в пятницу, 28 февраля и также коснулся гражданина Азербайджана, но проживающего уже в областном центре. Он тоже прилетел в Беларусь тем же злополучным рейсом. Как и в предыдущем случае, после помещения мужчины в «инфекционку» были взяты все необходимые анализы, однако они также дали отрицательный результат.





В последнее время в Сети множатся слухи о том, что якобы в Гомеле случаи коронавируса уже выявлены. Приходили такие сообщения и в редакцию «Сильных новостей», притом, судя по всему, от сотрудников медучреждения.





Однако на данный момент ситуация такова, что официально ни один случай не получил подтверждения.



