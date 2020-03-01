Это уже третий иранский фильм в истории Берлинале, отмеченный высшей наградой. Второй по значимости приз — гран-при жюри — получил американский фильм Элизы Хиттман «Никогда, редко, иногда, всегда», показывающий подростковую драму про аборт, пишет Deutsche Welle

Скандальный фильм получил приз

Одного из «Серебряных медведей» также получил скандальный фильм российского режиссера Ильи Хржановского «Дау. Наташа», он награжден за работу известного немецкого оператора Юргена Юргеса. Хржановского обвиняли в том, что в процессе съемок фильма, вероятно, имело место реальное изнасилование, которое показано в картине.





Приз зрительских симпатий получил документальный фильм американского режиссера Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню». Он рассказывает о том, как российские активисты занимались эвакуацией геев из Чечни, которым грозила тюрьма, избиения или смерть.