Частные аптеки сами устанавливают график поставок медикаментов и продукции, уточнили в Минздраве.

Напомним, новости о распространении в мире коронавируса и о выявлении в Беларуси первого случая заболевания породили ажиотаж в аптеках. Покупатели начали так активно скупать медицинские маски, что в аптеках стал наблюдаться их дефицит. В соцсетях также появились сообщения, что некоторые предприимчивые граждане начали перепродавать маски по завышенной цене.





Между тем Всемирная организация здравоохранения и белорусский Минздрав не рекомендует не носить маски здоровым людям. Они не могут считаться средством профилактики от коронавируса.





– Маска нужна больным и медицинскому персоналу, - говорят в Минздраве.