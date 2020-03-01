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В аптеки «Белфармация» в Минске поступило 100 тысяч масок, в понедельник поставят еще 1 миллион

Минздрав обращает внимание, что ношение маски не защищает от респираторных инфекций и коронавируса в том числе.

– Сегодня выходной день, но склады «Белфармации» приняли решение, что они будут работать. В Минске около 100 тысяч многоразовых медицинских масок развезли с утра по аптекам. И еще мы ожидаем поступление более 1 миллиона масок в понедельник. Пожалуйста, не поддавайтесь панике и не скупайте маски по завышенной цене, - рассказала «Комсомольской правде» в субботу 29 февраля пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Частные аптеки сами устанавливают график поставок медикаментов и продукции, уточнили в Минздраве.

Напомним, новости о распространении в мире коронавируса и о выявлении в Беларуси первого случая заболевания породили ажиотаж в аптеках. Покупатели начали так активно скупать медицинские маски, что в аптеках стал наблюдаться их дефицит. В соцсетях также появились сообщения, что некоторые предприимчивые граждане начали перепродавать маски по завышенной цене.

Между тем Всемирная организация здравоохранения и белорусский Минздрав не рекомендует не носить маски здоровым людям. Они не могут считаться средством профилактики от коронавируса.

– Маска нужна больным и медицинскому персоналу, - говорят в Минздраве.

ВОЗ обращает внимание, что маска нужна тем, у кого уже выявлены симптомы дыхательного заболевания - кашель, чихание - для того, чтобы не допускать распространения инфекции. Также маски надевают медработники. Остальным людям рекомендуется чаще мыть руки и избегать массовых скоплений людей.
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