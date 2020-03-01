Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого
Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR) зафиксировал самый крупный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщается в статье ученых, опубликованной в The Astrophysical Journal.
Взрыв произошел в районе сверхмассивной черной дыры в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца — на расстоянии около 390 миллионов световых лет от Земли. Выброс энергии превзошел предыдущий зафиксированный рекорд в пять раз. Взрыв, по словам профессора ICRAR Мелани Джонстон-Холитт, длился сотни миллионов лет — как в замедленной съемке. По астрономическим меркам это явление можно назвать скоротечным. Причина выброса энергии пока неизвестна, пишет "Сноб".
Что еще известно:
Ученые обратили внимание на аномалию в сверхскоплении Змееносца еще в 2016 году, наблюдая за ним с помощью рентгеновского телескопа Chandra. На краю центральной части сверхскопления было заметно что-то похожее на отверстие.
Объект начали рассматривать длинноволновыми радиотелескопами — Murchison Widefield Array в Австралии и Giant Metrewave в Индии. Оказалось, что в плазме, окружающей черную дыру, находится полость, заполненная высокоэнергетическими частицами. Астрономы полагают, что образовать ее мог взрыв огромной мощности.
12:40 01/03/2020
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