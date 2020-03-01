Топ-6 фактов про Елизавету ІІ, которые вы точно не знали

Королева Великобритании — одна из самых знаменитых и влиятельных женщин в мире. При этом 93-летняя Елизавета ІІ является монархом, остающимся на престоле дольше всех. Поэтому не странно, что у нее есть некоторые привилегии. А мы расскажем тебе факты из ее жизни, про которые мало кто знает, пишет lenta.ua

У королевы нет водительских прав.





Несмотря на водительский стаж более 70 лет, ее Величество не имеет водительского удостоверения и даже не сдавала экзамен по вождению.





По протоколу, королева должна ездить с водителем, однако она любит нарушать правила и частенько гоняет за рулем самостоятельно.





Елизавета ІІ — единственный человек в Великобритании, которому можно водить без документов. А все потому, что все права в стране выдаются от ее имени.





Жизнь без паспорта.





У королевы нет паспорта гражданина Великобритании и он не нужен ей чтобы путешествовать. Это связано с тем, что, так же, как и водительские права, британский паспорт выдается от имени ее Величества.





Отметим, что у других членов монаршей семьи, включая герцога Эдинбургского и принца Уэльского, такой документ есть.





Елизавета ІІ может не платить налоги.





Конечно же, монарх этого не делает. Хотя могла бы.





Королева Великобритании на протяжении более 25 лет делает добровольные взносы.





Однако ее отец, Георг VI, выступал за то, чтобы монархи были полностью освобождены от уплаты каких бы то ни было налогов.





Она служила в армии.





Ее Величество — единственная живая глава государства, кто служил в армии во время Второй мировой войны. Даже больше, Елизавета ІІ стала единственной женщиной королевской семьи, служившей в армии.





Когда королева была 18-летней, она поступила в Женский вспомогательный территориальный корпус.





Королева неподсудна.





Елизавета ІІ в теории может нарушать любой закон какой пожелает. Связано это с тем, что на нее нельзя завести уголовное дело, пригласить в суд в качестве свидетеля, а также отправить в тюрьму. Все потому, что "монарх не способен на плохие мысли и поступки".





Образование — механик.





Скажем больше, она не только отучилась на механика, монарх даже умеет водить грузовики, а также их ремонтировать.





Когда Елизавета ІІ была еще принцессой, во время посещения короля, королевы и принцессы Маргарет тренировочного центра, они застали родственницу в комбинезоне под грузовиком Красного Креста.