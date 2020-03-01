Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания









Агентство отмечает, что за семь лет понтифик ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд из-за недомогания. Тем не менее, он принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции, отметили в пресс-службе Ватикана.





В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у 83-летнего папы римского.





Как ожидается, в воскресенье, 1 марта, он в сопровождении высшего духовенства отправится в пригород Рима для традиционного уединения перед началом поста.





В молодости понтифик лишился части легкого из-за респираторного заболевания.





В Италии среди европейских стран к настоящему моменту выявлено наибольшее количество заражений новым коронавирусом.



