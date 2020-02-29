+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как девушка в Барановичах хотела пройти тест на коронавирус

Читательница сайта "Першы рэгіён" рассказала, как пыталась пройти тест на коронавирус в Барановичах. Ей сообщили, что в этом городе такого теста ещё нет.



Ранее Минздрав сообщал, что вся республика проинформирована, и медики очень хорошо подготовлены на такой случай. На деле оказалось все иначе.

Девушка захотела пройти тест на коронавирус, чтобы перестраховаться, если и впрямь симптомы появятся. Позвонила в станцию скорой помощи, где диспетчер ответила что таких пациентов они не перевозят из-за отсутствия нужного оборудования, и посоветовали обратиться в поликлинику. В поликлинике также получила отказ на проверку у себя инфекции, и получила совет обратиться в инфекционную больницу.

Дозвониться с первого раза на пост инфекционной больницы не получилось. Спустя несколько минут на той стороне провода ответила медсестра, и сказала что в Барановичах такого теста нет, нету реактивов, нету специального оборудования.

Наталья (так представилась нашей читательнице женщина) посоветовала съездить самостоятельно в Минск, и там пройти тест.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru