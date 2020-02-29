Как девушка в Барановичах хотела пройти тест на коронавирус









Ранее Минздрав сообщал, что вся республика проинформирована, и медики очень хорошо подготовлены на такой случай. На деле оказалось все иначе.





Девушка захотела пройти тест на коронавирус, чтобы перестраховаться, если и впрямь симптомы появятся. Позвонила в станцию скорой помощи, где диспетчер ответила что таких пациентов они не перевозят из-за отсутствия нужного оборудования, и посоветовали обратиться в поликлинику. В поликлинике также получила отказ на проверку у себя инфекции, и получила совет обратиться в инфекционную больницу.





Дозвониться с первого раза на пост инфекционной больницы не получилось. Спустя несколько минут на той стороне провода ответила медсестра, и сказала что в Барановичах такого теста нет, нету реактивов, нету специального оборудования.





Наталья (так представилась нашей читательнице женщина) посоветовала съездить самостоятельно в Минск, и там пройти тест.