В Беларуси потребовали запретить пропаганду религии

«Во времена, когда православная церковь молится против закона о домашнем насилии, а католический костел выступает против предохранения при половых контактах, стоит осознать, что, возможно, религия отстала в своем развитии на сотни лет.





Последние призывы и действия некоторых представителей религий в Беларуси по нашим данным:





молитва против закона о домашней насилии (поддержка насилия?);

призыв не предохраняться при половых контактах (что ведет к распространению ИППП и ВИЧ);

призыв к запрету ЭКО (к лишению возможности семьям иметь детей при наличии проблем, и, соответственно, к снижению рождаемости в стране);

призыв к запрету абортов (но ведь есть всякие ситуации, когда женщина может забеременеть от насильника, например);

призыв к запрету Губки Боба, единорогов, радуги. Просто возмутительно!





Вероятно, что церковь давно не соответствует современному миру. Церковь, полагаем, всегда была и есть прибыльным бизнесом, не облагаемым налогом.





Пришло время запретить пропаганду любых религий в светской республике и закрепить это законодательно».



