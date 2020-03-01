В Беларуси потребовали запретить пропаганду религии
Пару дней назад на сайте «Удобный город» появилась петиция – на этот раз она касается религии и отношению к ней на территории Беларуси. Текст обращения выглядит так:
«Во времена, когда православная церковь молится против закона о домашнем насилии, а католический костел выступает против предохранения при половых контактах, стоит осознать, что, возможно, религия отстала в своем развитии на сотни лет.
Последние призывы и действия некоторых представителей религий в Беларуси по нашим данным:
молитва против закона о домашней насилии (поддержка насилия?);
призыв не предохраняться при половых контактах (что ведет к распространению ИППП и ВИЧ);
призыв к запрету ЭКО (к лишению возможности семьям иметь детей при наличии проблем, и, соответственно, к снижению рождаемости в стране);
призыв к запрету абортов (но ведь есть всякие ситуации, когда женщина может забеременеть от насильника, например);
призыв к запрету Губки Боба, единорогов, радуги. Просто возмутительно!
Вероятно, что церковь давно не соответствует современному миру. Церковь, полагаем, всегда была и есть прибыльным бизнесом, не облагаемым налогом.
Пришло время запретить пропаганду любых религий в светской республике и закрепить это законодательно».
09:49 01/03/2020
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