+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

У православных христиан сегодня Прощеное воскресенье

В этот день нужно попросить прощения у родных и близких за все свои прегрешения и обидные поступки.


У православных верующих 1 марта наступает праздник Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется с понедельника, 2 марта, и продлится до Пасхи, 19 апреля.
 
Согласно православным обычаям, в этот день нужно попросить прощения у родных и близких за все свои прегрешения и обидные поступки. Также стоит самому просить тех, на кого затаена обида.

Обычно один человек говорит: "Прости меня!", а другой отвечает: "Господь тебя простит, и я прощаю. И ты меня прости!". Считается, что таким образом выражается надежда на прощение Божие и сбрасывается груз человеческих обид.
 
Обычай просить прощения возник в глубокой древности, когда монахи Египта и Палестины уходили в пустыню, чтобы соблюдать там сорокадневный пост. Перед этим они прощались друг с другом.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru