В Минздраве прокомментировали слухи о новом случае коронавируса в Минске
О новом случае коронавируса рассказал в онлайн-трансляции иранский студент, у которого выявили коронавирус и который сейчас находится в минской «инфекционке»: по словам молодого человека, у отца его девушки тоже подозрение на коронавирус.
Как сообщает sb.by со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун, у мужчины действительно подозрение на коронавирус.
Отец находится под подозрением. Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат, – рассказала официальный представитель ведомства.
По ее словам, в настоящее время лабораторные данные перепроверяют.
Так же, как и по его родственникам – в ближайшие сутки, – сообщила Ю. Бородун.
При этом она отметила, что на данный момент ни у кого из госпитализированных нет клинических проявлений болезни.
По словам пресс-секретаря Минздрава, температура у отца девушки вечером была 36.2, никаких жалоб нет.
Напомним, днем в Минздраве сообщили, что проверяют на коронавирус всех студентов и преподавательский состав БНТУ и что пока все результаты тестов отрицательные.
06:54 01/03/2020
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