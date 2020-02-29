В здании британского парламента нашли секретный ход, которым пользовались премьер-министры и высокопоставленные особы, передает FaceNews.ua.





Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году — чтобы высокопоставленные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет в Вестминстерском зале — грандиозном помещении, примыкающем к залу заседаний палаты общин.





Впоследствии это был главный вход в палату общин для членов парламента — пока его не замуровали в толстых стенах старинного здания.





На проход случайно наткнулись в 1950-е, когда здание ремонтировали после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны, но тогда он был снова замурован и забыт.









«Сказать, что мы поражены — значит ничего не сказать. Мы были уверены, что после войны его замуровали так, что уже не найти», — сказал Марк Коллинз, историк, изучающий здания парламента.









В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая о нем, но, по словам Халлам Смит, о его местонахождении было известно очень мало.





Проход располагается между толстой стеной со стороны Вестминстерского зала и деревянными панелями, которые идут вдоль всего периметра соседнего помещения. До недавнего времени в этом помещении располагался офис Лейбористской партии, а до этого — гардероб для депутатов.





Именно одна из этих деревянных панелей оказалась дверцей, которую архитекторы решили оставить там во время последней крупной реставрации 1950-е годы.





«Мы копались в 10 тысячах неучтенных документов и вдруг обнаружили указание на маленькую секретную дверь среди деревянных панелей, — рассказывает Лиз Халлам Смит. — Мы пригляделись к панелям, и в одной из них была крошечная замочная скважина, на которую раньше никто не обращал внимания».





Когда специалисты изготовили ключ, и дверь была открыта, они увидели за ней маленькое помещение с каменным полом и замурованным кирпичом дверным проемом у дальней стены. На высоте 3,5 метра там были дверные петли, на которых, судя по всему, висели двери, открывавшиеся в Вестминстерский зал.





Еще на стенах нашли надписи карандашом, датируемые серединой XIX века, когда парламент перестраивали в неоготическом стиле после крупного пожара.





Надписи сделали двое рабочих, замуровывавших оба конца прохода. «Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля», — написано на стене.





К удивлению ученых, в помещении был выключатель, благодаря которому внутри можно было зажечь свет. Он исходил от большой лампочки с надписью «Собственность правительства Ее Величества», которая находилась там, видимо, с 1950-х и не вышла из строя.



