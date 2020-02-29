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Коронавирис: проверки студентов БНТУ продолжаются

В Госпиталь в Боровляны привезли тех, кто контактировал с зараженным коронавирусом.

Коронавирис: проверки студентов БНТУ продолжаются
Об этом сообщают местные жители в группе поселка ВКонтакте.

Одна из жительниц поселка вчера сообщила: 

- Это не спам я живу в 50 метрах от госпиталя ВОВ, 7 машин скорой помощи за 30мин и уже оцепление спецназа.

Позже информация о том, что в Боровлянский госпиталь ветеранов ВОВ вчера начали привозить студентов БНТУ, в котором обнаружили первого больного коронавирусом в Беларуси, подтверилась официально. 

Местные жители, прямо скажем, не в восторге. Вот одном из мнений:

- От меня это через дорогу. Жители, знаете, тоже не в восторге. Во-первых, это госпиталь для ветеранов. А уже известно, каким образом вирус сказывается на них. Во-вторых, рядом детская областная больница и детская онкология. Там у детей иммунитет нулевой. В-третьих, в непосредственной близости жилые дома. Прошел слух, что эти студенты прогулялись по магазинам спокойно. Не знаю, на сколько это правда. Чем думали те, кто принимал решение свозить - я не знаю. 

Впрочем, напомним, что все, с кем плотно контактировал зараженный иранский студент, находятся в закрытых боксах минской инфекционки. В госпитале в Боровлянах - те, кто теоретически мог подхватить вирус. Кстати, сегодня в общежитиях БНТУ продолжались эпидемиологические мероприятия и, как сообщает Телеграм-канал студентов, после утреннего осмотра в 6-м общежитии скорые увезли 15 человек.  Судя по фото, "загребали" широко.



По сообщению Минздрава, пока новых случаев заражения не выявлено.

Пока непонятно, какова ситуация с пассажирами того самого рейса из Баку, которым в Минск прилетел зараженный студент. Нет информации ни об их количестве, ни о госпитализации. 

Кстати, интересно, что сам студент уверен, что он заразился в Минске. Говорит, что прилетел из теплой страны и хорошо себя чувствовал, а вот в Беларуси все сопливят и кашляют.
"Белорусский партизан"
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