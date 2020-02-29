Фото: Татьяна Крупская, vk.com/my.mogilev





Слов после этого, пишет Татьяна в паблике «Могилев Real», у нее не осталось.





«Вот так окунают в ведро (унитаз?) с ледяной водой после житья с мамой-папой в тепле и сытости...И как должен чувствовать себя этот недавний ребенок-молодой специалист? Как ценит его государство, как нужна его профессия, что ему только сарай могут предложить в качестве жилья?», — комментирует пользовательница под ником Юлия Могилев (стилистика, орфография и пунктуация сохранены) .



