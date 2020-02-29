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Жесть! В сети появились снимки комнаты в общежитии для молодого специалиста в Могилеве

Могилевчанка Татьяна Крупская сходила с подопечным взглянуть на комнату в общежитии, которую ему дают как молодому специалисту.
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Фото: Татьяна Крупская, vk.com/my.mogilev

Слов после этого, пишет Татьяна в паблике «Могилев Real», у нее не осталось.

«Вот так окунают в ведро (унитаз?) с ледяной водой после житья с мамой-папой в тепле и сытости...И как должен чувствовать себя этот недавний ребенок-молодой специалист? Как ценит его государство, как нужна его профессия, что ему только сарай могут предложить в качестве жилья?», — комментирует пользовательница под ником Юлия Могилев (стилистика, орфография и пунктуация сохранены).
mogilev.online
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