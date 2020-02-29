Быстро сработали: в байнете перепродают маски в разы дороже, чем в аптеке

kufar.by

С появлением коронавируса в Беларуси белорусы начали скупать медицинские маски. Дефицит этого товара в обычных аптеках привел к тому, что в байнете их начали перепродавать в разы дороже. Так на сайте "Куфар" появились десятки объявлений с предложением приобрести медицинские маски. В некоторых случаях продавцы выставляют цену в десять раз больше, чем в аптеке.





Вот столько они стоят на "Куфаре"





А вот столько на аптечном портале tableka.by





Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, в минские аптеки "Белфармация" 29 февраля поступило около 100 тысяч многоразовых масок. В понедельник на склады "Белфармация" в Минске ожидается поставка еще около 1 миллиона масок.



