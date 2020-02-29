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Быстро сработали: в байнете перепродают маски в разы дороже, чем в аптеке

С появлением коронавируса в Беларуси белорусы начали скупать медицинские маски. Дефицит этого товара в обычных аптеках привел к тому, что в байнете их начали перепродавать в разы дороже.

Быстро сработали: в байнете перепродают маски в разы дороже, чем в аптеке
kufar.by
С появлением коронавируса в Беларуси белорусы начали скупать медицинские маски. Дефицит этого товара в обычных аптеках привел к тому, что в байнете их начали перепродавать в разы дороже. Так на сайте "Куфар" появились десятки объявлений с предложением приобрести медицинские маски. В некоторых случаях продавцы выставляют цену в десять раз больше, чем в аптеке.

Вот столько они стоят на "Куфаре"

А вот столько на аптечном портале tableka.by

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, в минские аптеки "Белфармация" 29 февраля поступило около 100 тысяч многоразовых масок. В понедельник на склады "Белфармация" в Минске ожидается поставка еще около 1 миллиона масок.
euroradio.fm
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