Появилась информация о состоянии пострадавших на банной вечеринке россиян.





По данным ресурса, три человека, госпитализированные из-за происшествия с сухим льдом в бассейне, остаются в токсикореанимации. Среди пострадавших — двое друзей блогерши Екатерины Диденко, чей день рождения компания из 18 человек справляла в бане, — Андрей Гойко и Сергей Сальников. Также получил повреждения сотрудник сауны Александр Белов, который помогал доставать людей из бассейна.





Еще двух участников вечеринки — Вячеслава Звягина и Екатерину Зюзину — выписали из больницы.









Эксперименты с сухим льдом в бассейне закончились для гостей трагедией

Врачи установили причину смерти гостей вечеринки: они сразу потеряли сознание из-за химических испарений и утонули. До этого в качестве возможной причины называлась нехватка кислорода. По словам производителя вещества, россияне нарушили правила работы с веществом — они использовали значительно сухого льда, чем необходимо для создания пелены тумана, к тому же делали это в непроветриваемом помещении.





28 февраля в банном комплексе друзья Диденко высыпали 30 килограммов сухого льда в бассейн: вещество должно было имитировать туман над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда образовался диоксид углерода (СО2). В результате погибли три человека, в том числе муж россиянки Валентин. Двое гостей получили химические ожоги (они возникают при соприкосновении с сухим льдом, который еще не превратился в газ).



