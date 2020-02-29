+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Подробности: банная вечеринка с сухим льдом, из-за которого погибли 3 человека

Три россиянина, пострадавшие во время вечеринки в банном клубе «Девятый вал» в Москве, до сих пор находятся в больнице. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «112».

Появилась информация о состоянии пострадавших на банной вечеринке россиян.

По данным ресурса, три человека, госпитализированные из-за происшествия с сухим льдом в бассейне, остаются в токсикореанимации. Среди пострадавших — двое друзей блогерши Екатерины Диденко, чей день рождения компания из 18 человек справляла в бане, — Андрей Гойко и Сергей Сальников. Также получил повреждения сотрудник сауны Александр Белов, который помогал доставать людей из бассейна.

Еще двух участников вечеринки — Вячеслава Звягина и Екатерину Зюзину — выписали из больницы.


Эксперименты с сухим льдом в бассейне закончились для гостей трагедией
Врачи установили причину смерти гостей вечеринки: они сразу потеряли сознание из-за химических испарений и утонули. До этого в качестве возможной причины называлась нехватка кислорода. По словам производителя вещества, россияне нарушили правила работы с веществом — они использовали значительно сухого льда, чем необходимо для создания пелены тумана, к тому же делали это в непроветриваемом помещении.

28 февраля в банном комплексе друзья Диденко высыпали 30 килограммов сухого льда в бассейн: вещество должно было имитировать туман над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда образовался диоксид углерода (СО2). В результате погибли три человека, в том числе муж россиянки Валентин. Двое гостей получили химические ожоги (они возникают при соприкосновении с сухим льдом, который еще не превратился в газ).
lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru