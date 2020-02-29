Опять весна на белом свете! Завтра, 1 марта, ожидаем дождь и снег
Дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 марта
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине Беларуси пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем во многих районах также ожидаются осадки (в основном дождь). Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - плюс 2-8.
15:59 29/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение