Опять весна на белом свете! Завтра, 1 марта, ожидаем дождь и снег

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.









В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине Беларуси пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем во многих районах также ожидаются осадки (в основном дождь). Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный порывистый.





Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - плюс 2-8.







