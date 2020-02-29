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Опять весна на белом свете! Завтра, 1 марта, ожидаем дождь и снег

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 марта

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине Беларуси пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем во многих районах также ожидаются осадки (в основном дождь). Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - плюс 2-8.
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