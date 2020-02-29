Охладились! Сухой лёд убил три человека в московской бане

"Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет. Таким образом число погибших составило три человека", - сказал источник.





Еще трое пострадавших остаются в больницах.





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В пятницу вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за попадания сухого льда в бассейн. Два человека - мужчина и женщина 25 лет погибли на месте.





По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).





Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело столичному главку ведомства.



