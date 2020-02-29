+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Охладились! Сухой лёд убил три человека в московской бане

Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет. Таким образом число погибших составило три человека", - сказал источник.

Еще трое пострадавших остаются в больницах.

фото из открытых источников

В пятницу вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за попадания сухого льда в бассейн. Два человека - мужчина и женщина 25 лет погибли на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело столичному главку ведомства.

Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что погибшие умерли от нехватки кислорода. В бассейне сухой лед, представляющий замороженную углекислоту, стал газообразным, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом, пишет lenta.ru

 

Причины, по которым сухой лед оказался в бассейне, разнятся. По утверждению источника РИА Новости, отдыхавшим вода в бассейне показалась слишком теплой, и таким способом персонал бани охлаждал воду. По другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru