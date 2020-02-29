Фотофакт: снег или малиновое варенье? Красная Антарктида

Цвет снега напоминает кровь или разлитое малиновое варенье. На самом деле, как утверждают украинские ученые, цвет снегу придают микроскопические водоросли — хламидомонады Chlamydomonas nivalis.





Водоросли создают споры, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу в течение длинной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают расти.









Кроме зеленого пигмента — хлорофилла — клетки содержат красный кератиновый слой, который защищает водоросли от ультрафиолетового излучения. Правда, «цветение» снега способствует изменению климата — из-за красного цвета он быстрее тает.





Интересно, что «цветущий» снег кроме Антарктиды можно увидеть в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.





Как уже писал МЛЫН.BY, в Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд. 6 февраля 2020 года на континенте впервые было 18,3 градуса тепла! Предыдущий максимум (+17,5°С) был достигнут в марте 2015-го. Это случилось на аргентинской станции Эсперанса, расположенной в самой северной точке ледяного материка.





Фото: Андрей Зотов, украинский биолог



