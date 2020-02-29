Белая коза в ожидании спасателей





Как говорят немцы в таких драматических случаях: Ende gut, alles gut! Вот эта белая коза, неизвестно откуда убежавшая, каким-то образом ухитрилась забраться на выступ скалы - ни много ни мало на восьмидесятиметровую высоту. Там она, судя по всему, провела в гордом одиночестве несколько дней, после чего какие-то добрые люди заподозрили неладное и сообщили о безвыходной для козы ситуации местным властям.

Одна коза между двух земель

Однако козе не повезло. Она зачем-то выбрала для своей вылазки на природу скалу на границе двух немецких федеральных земель - Гессена и Северного Рейна - Вестфалии. Местные власти сначала некоторое время разбирались, кто отвечает за спасение животного. Скала находится в одной земле, но ближайший населенный пункт - в другой. Потом установили, что здешние пожарные команды не обладают необходимым снаряжением, поэтому запросили помощь профессиональных спасателей-высотников.

Спасение козы - дело рук кровельщиков

Пока суд да дело, на помощь терпящему бедствие животному в частном порядке по собственной инициативе пришли местные кровельщики - сотрудники одной из здешних строительных фирм. Как известно, они работают на крышах, высота для них - не проблема. Как сообщает агентство dpa, они без особых проблем спустили козу на землю и отпустили на все четыре стороны. Власти теперь пытаются найти информацию о владельце и саму козу. Остается надеяться, что она нашла дорогу домой и отдыхает после своего необдуманного приключения.



