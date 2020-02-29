«Белпочта» не проводит никаких розыгрышей ценных призов
В последнее время в стране пользователям электронной почты приходят сообщения, подписанные именем национального оператора почтовой связи РУП «Белпочта».
Они содержат радостную новость: мол, вы выиграли новый смартфон Samsung Galaxy S10. А чтобы забрать выигрыш, мошенники предлагают перейти по ссылке, подтвердить свои данные и выплатить пять рублей за доставку.
Дело в том, что «Белпочта» не проводит никаких розыгрышей ценных призов. А информация обо всех акциях, которые проводятся оператором, всегда содержится на официальном сайте belpost.by, пишет .s13.ru
11:37 29/02/2020
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