Бывшая жена рэпера Сереги: «Он украл детей на улице и увез в Харьков!»

Отчаявшаяся мать подает на музыканта в суд





История сегодняшнего скандала началась в июне 2019 года. Бывшая гражданская жена белорусского рэпера (пара официально не была расписана) отдала сыновей, 10-летнего Марка и 9-летнего Платона, отцу на месяц - тем летом музыкант переехал в Харьков, покинув шумную Москву.





- Через месяц дети вернулись домой (в Киев. - Авт.) почему-то без вещей, а Сережа предложил, или, лучше сказать, четко обозначил, что дети должны жить с ним, на что я, конечно, ответила отказом, - рассказывает Полина Ололо «Комсомолке» . - Но на следующий день дети не вернулись с тренировки домой. Он их просто украл с улицы и увез! Мы долго ругались. Он давил на меня, говорил, что заберет детей на год для укрепления физического и морального духа. Уверял, что все будет хорошо, что Харьков недалеко и мы сможем приезжать в гости друг к другу и поддерживать... Первое время я приезжала к сыновьям: около 5 - 6 раз была в Харькове, мы все время созванивались. Но потом Сергей снял с себя все договоренности, и начался ужас в нашей семье!





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Полина говорит, последний раз разговаривала с детьми месяц назад (27 января). Мама обсудила с детьми уроки, тренировки. А потом не могла дозвониться: сначала никто не брал трубку, а потом и вовсе телефоны отключили.









- Осенью периодически дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Сергей мог поставить их на гречку или наказать прилюдно. Сыновья говорили, что иногда остаются одни в закрытом доме. Что ужасает при одной мысли, какие ситуации могут случиться! Я очень переживаю за психологическое состояние сыновей, - говорит Полина.





- Ваш номер Серега заблокировал, но вам удалось в те дни связаться с бебиситтером?





- Да, он написал, что Сережа забрал у них телефоны, чтобы они не играли. У сыновей также были кнопочные телефоны, но он и их отобрал. Спустя какое-то время мне сообщили, что с детьми мне говорить никто не даст, а по всем вопросам обращаться к представителям Сергея: то есть я должна была спрашивать, как поживают мои дети, у адвокатов! Я была в шоке… Связь пропала совсем: где находятся мои дети, я совершенно не знала. Мы с моим адвокатом звонили его представителям, чтобы добиться хоть какого-то ответа. Они сказали лишь то, что Сергей с детьми уехали! Куда? Никто не знает! В это время у Сергея были гастроли в США. С помощью запроса адвоката нам удалось установить, что дети 1 февраля пересекли границу Крыма на машине с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна до сегодняшнего дня!





Сейчас Полина и ее адвокат готовят заявление в правоохранительные органы, а также документы для подачи в суд. Хотя пара не состояла в официальном браке, права на детей у них равны. С 2017 года в Украине при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах и учитывать их материальное и психологическое состояние.





- В чем, по-вашему, причина такого поведения Сергея? Почему не получается договориться мирно?





- Сергей не очень легкий человек в принципе, для него не существует чувств других людей и чужого мнения. Есть только его первостепенное и, скорее всего, единственное. Он утверждает, что действует в интересах детей. Но это похоже на месть или игру собственного эго… Хотя мы расстались 5 лет назад и в целом общались нормально.





- Почему вы так долго молчали о происходящем?









- У многих возникает этот вопрос… Надеялась, что он увидит всю ту тоску и нашу с сыновьями связь. Мне удалось выстроить с детьми очень теплые, доверительные и дружеские отношения. Они очень меня любят, и дети просто обожают проводить время со мной. Я веселая, добрая, но и характер, чтобы на голову не залазили, у меня тоже есть! Я всегда верю в положительное решение, но все становилось только хуже. Такого отношения к себе не ожидала и была лучшего мнения о Сергее. Сейчас я очень жду тот день, когда мы с Марком и Платоном будем вместе.





МНЕНИЕ АРТИСТА





Сам музыкант не комментирует ситуацию. Правда, в ноябре 2019 года Серега рассказывал Onliner.by о том, почему забрал сыновей к себе в Харьков, а также о строгом их воспитании:





- Даже не все мои близкие родственники понимают этот поступок и разделяют его. Сейчас уже спокойнее, а когда я только принял решение перевезти их (сыновей. - Авт.) в другой город, было изумление и непонимание… Дети сами по будильнику встают, готовят себе завтрак, застилают постель. У них вещи сложены, как в бутике. А потом говорят: «Папа, ты дома? Мы тебе тоже завтрак приготовили. Ты не против?» Уходят и за собой ключом дверь закрывают. Учителя не нахвалятся. Психологи говорят: «Да вообще супердети». Тренируются, как олимпийцы - пять раз в неделю. Дневной сон. Гаджетами не пользуются. Хотят, просят: «Дай хотя бы 30 минут поиграть». Но мы садимся и разговариваем, почему это плохо. Гаджеты забрал - зрение лучше стало, поведение - тоже… Каким будет мир, я не знаю, но ребята должны быть готовы его встретить. Моя задача - оставить их максимально сильными.



