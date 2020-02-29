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Видеофакт: как работает китайская дорожная полиция на КПП в условиях эпидемии коронавируса

Как действует китайская дорожная полиция, если подозревает у человека коронавирус.


Когда дело касается чего-то масштабного, жители Китая славятся слаженностью действий и скоростью работы. На видеозаписи показано, как отработаны действия полицейских при задержании человека, у которого подозревают коронавирус.


Видеозапись была опубликована Telegram-каналом "ИНТЕРЕСНО МНЕ _ ВВВЛК". Для начала стоит отметить, что все, кто близко подходит к водителю, одеты в защитные костюмы и маски. Сначала водителя проверяют с помощью тепловизора. Если фиксируется повышение температуры, автомобиль ограждается, чтобы исключить попытку побега.

Затем водителя просят выйти из автомобиля, и люди в специальных защитных костюмах задерживают мужчину. Место происшествия и защитные костюмы сразу же дезинфицируются.
abw.by
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