



Когда дело касается чего-то масштабного, жители Китая славятся слаженностью действий и скоростью работы. На видеозаписи показано, как отработаны действия полицейских при задержании человека, у которого подозревают коронавирус.









Видеозапись была опубликована Telegram-каналом "ИНТЕРЕСНО МНЕ _ ВВВЛК". Для начала стоит отметить, что все, кто близко подходит к водителю, одеты в защитные костюмы и маски. Сначала водителя проверяют с помощью тепловизора. Если фиксируется повышение температуры, автомобиль ограждается, чтобы исключить попытку побега.





Затем водителя просят выйти из автомобиля, и люди в специальных защитных костюмах задерживают мужчину. Место происшествия и защитные костюмы сразу же дезинфицируются.



