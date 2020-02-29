Минздрав рассказал, зачем палатки у Минской инфекционной больницы
Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу для правильной экипировки медперсонала.
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Санитарно-эпидемические нормы обязывают обеспечивать меры безопасности личного состава. "Для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии", - уточнили в Минздраве.
"Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы. Именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
Палатки оборудованы при содействии МЧС. Минздрав поблагодарил спасательное ведомство за быстрое реагирование на запросы медиков.
09:29 29/02/2020
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