Минздрав рассказал, зачем палатки у Минской инфекционной больницы

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.





Санитарно-эпидемические нормы обязывают обеспечивать меры безопасности личного состава. "Для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии", - уточнили в Минздраве.









"Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы. Именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.





Палатки оборудованы при содействии МЧС. Минздрав поблагодарил спасательное ведомство за быстрое реагирование на запросы медиков.



