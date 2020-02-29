В Пакистане поезд протаранил автобус: 30 жертв

В результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Пакистане по меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает The News.

«По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на переезде вблизи Рохр в Пакистане», — говорится в сообщении.

Раненых госпитализированы.