Злоумышленников, которые организовали «бизнес» на разграблении могил, раскрыли правоохранители. Сейчас идет следствие, подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета по Могилевской области.





Сообщается, что преступная группировка из двух мужчин, 40- и 56-летнего жителей Славгорода, действовала на территории Могилевщины с сентября по декабрь прошлого года. За это время воры смогли обчистить 20 кладбищ в Быховском, Чаусском, Могилевском и Славгородском районах области.





– Злоумышленники срезали цепи с оградок вокруг захоронений. Общий причиненный ущерб превысил 9,5 тысячи белорусских рублей, – пояснили в пресс-службе.



