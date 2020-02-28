Более 90% белорусов не верят в безбедную старость на пенсии

Как заявил 28 февраля во время медиа-завтрака «Система социальной защиты Беларуси глазами ее жителей (и что из этого следует для социальной политики)» директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, хороший период для Фонда социальной защиты населения, когда его доходы превышали расходы, закончился еще в 2011 году. А в 2018-м вообще был установлен исторический минимум доходов относительно расходов, передает "Белсат"





«Если мы хотим сохранить тот же уровень поддержки, нужно вливать деньги в ФСЗН», – заявил выступающий.





Но, по его словам, не способствуют увеличению доходов ФСЗН среди прочего рост количества самозанятых людей, которые не делают отчислений в фонд, уменьшение количества валютных поступлений в бюджет страны и рост количества платежей по государственному долгу.





«В сегодняшнем виде система неустойчива», – подчеркнул он.





Белорусы не хотят повышения пенсионного возраста, но ждут его

Экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович рассказал, что белорусы понимают пенсионную систему «довольно поверхностно». Так, только половина опрошенных знает, что в Беларуси действует солидарная система, когда люди, которые работают, платят и финансируют пенсии действующих пенсионеров. А более 20% респондентов заявили, что у нас накопительная система. Более того, только 13,3% знают, сколько отсчитывается в ФСЗН.





90,9% считают, что действующая пенсия не способна обеспечить безбедную старость. В частности, большинство опрошенных полагает, что пенсии не хватает на приобретение товаров длительного пользования, одежды, лекарств, оплату ЖКХ и даже на продукты. Причины этого 69,4% белорусов видят в экономическом положении страны, а не в демографической проблеме или в зарплатах в конвертах.





«Люди видят проблему глубже, чем обращает внимание государство», – заявил Глеб Шиманович.





В реформе пенсионной системы белорусы выступают прежде всего за то, чтобы можно было включить в страховой стаж службу в армии, уход за детьми и другие подобные проблемы, чтобы избежать пенсионной ловушки, когда у людей не выработан необходимый стаж. Такой вариант поддержало 52% опрошенных, а 44,4% заявили, что уже столкнулись или могут столкнуться с такой проблемой.





А вот поддержать повышение пенсионного возраста готовы лишь 6,9% белорусов, но при этом 68% из опрошенных именно такой вариант считают наиболее вероятным.





Что касается дифференциации пенсий, то белорусы согласны с повышенными пенсиями для «чернобыльцев» и людей, работающих во вредных условиях. В случае больших пенсий для работников милиции и КГБ мнение разделилось почти наполовину, а в случае государственных служащих большинство опрошенных говорит о несправедливости повышенных пенсий для них.





Обучение в вузах идет в трудовой стаж, но, чтобы получить пенсию в будущем, нужно не менее 17 лет страхового стажа. Фото: Ирина Ареховская/«Белсат»

В общем белорусы больше склонны считать, что пенсия должна зависеть не от того, сколько ты зарабатываешь, а от того, сколько работал, подчеркнул Глеб Шиманович.





Хотя большинство опрошенных считают пенсии низкими, 71,4% готовы жить именно за их счет. 43,2% готовы также работать на пенсии, а вот накапливать согласны лишь 16% опрошенных. Люди не делают накоплений, так как им не хватает на сегодняшнюю жизнь, отметил экономист. Условием для пенсионных накоплений 74,1% опрошенных называли стабильный и высокий заработок.





На основании опроса Глеб Шиманович заявил, что государство должно создать условия, которые бы позволили пенсионерам работать после выхода на пенсию, в том числе ликвидировать дискриминацию на рынке труда.





По данным Белстата, в нашей стране на начало 2019 года проживало 2,09 млн людей, старше 60 лет. Это больше, чем каждый пятый житель Беларуси. За последние десять лет количество людей пожилого возраста увеличилось на 322 тысячи человек, или на 18,2%.





С 2017 года в Беларуси согласно указу Лукашенко повышается пенсионный возраст. На сегодня он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 для женщин, а в итоге должен достигнуть 63 и 58 лет соответственно.