Мужчина вернулся из Маньчжурии и обратился в поликлинику с высокой температурой. 27 февраля у него взяли анализ, поместили в инфекционное отделение. Результаты анализа отрицательные. Из больницы мужчину выписали, добавляет сайт gs.by





Как известно, в пятницу коронавирус добрался и до Беларуси. Было объявлено, что его обнаружили у студента из Ирана, прилетевшего в Минск из Баку. Министр здравоохранения Владимир Караник успокаивает: у иранца нет клинических симптомов коронавируса. Однако 26 студентов и 7 преподавателей, которые с ним общались, были изолированы. Но у них признаков коронавируса нет.