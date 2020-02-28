+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

У госпитализированного в Слониме дальнобойщика коронавирус не подтвердился

У госпитализированного в Слониме дальнобойщика коронавирус не подтвердился. Информация об этом размещена на сайте Слонимской центральной районной больницы.

Мужчина вернулся из Маньчжурии и обратился в поликлинику с высокой температурой. 27 февраля у него взяли анализ, поместили в инфекционное отделение. Результаты анализа отрицательные. Из больницы мужчину выписали, добавляет сайт gs.by.

Как известно, в пятницу коронавирус добрался и до Беларуси. Было объявлено, что его обнаружили у студента из Ирана, прилетевшего в Минск из Баку. Министр здравоохранения Владимир Караник успокаивает: у иранца нет клинических симптомов коронавируса. Однако 26 студентов и 7 преподавателей, которые с ним общались, были изолированы. Но у них признаков коронавируса нет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru