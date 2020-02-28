Опубликован лонг-лист номинантов на Международную Букеровскую премию

Жюри Международной Букеровской премии огласило длинный список номинантов, которые будут бороться за награду в этом году. Как сообщается на сайте премии, в список вошли 13 книг из Ирана, Аргентины, Грузии, Норвегии, Франции, Германии, Мексики, Нидерландов, Японии, ЮАР и Испании.





Номинанты, которые вошли в лонг-лист, были отобраны жюри, состоящем из пяти человек. Для того, чтобы претендовать на награду, книга должна быть переведена на английский и быть опубликована в Великобритании или Ирландии. Шорт-лист номинантов огласят 2 апреля.





Список номинантов на Международную Букеровскую премию 2020:





Виллем Анкер – "Красный пес" (ЮАР)





Шокуфех Азар - "Просвещение сливового дерева" (Иран)





Габриела Кабезон Камара - "Приключения китайского железа" (Аргентина)





Джон Фоссе – "Другое имя: септология I-II" (Норвегия)





Нино Гаратишвили – "Восьмая жизнь" (Грузия)





Мишель Уэльбек – "Серотонин" (Франция)





Даниель Кельманн – "Тиль" (Германия)





Фернанда Мелхор – "Пора ураганов" (Мексика)





Йоко Огава - "Полиция памяти" (Япония)





Эманнуэль Пагано – "Лица кончика моего языка" (Франция)





Саманта Швеблин – "Маленькие глаза" (Аргентина)





Марике Люкас Рейневелд – "Вечерний дискомфорт" (Нидерланды)





Энрике Вила-Матас – "Мак и его проблемы" (Испания)





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