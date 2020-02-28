Опубликован лонг-лист номинантов на Международную Букеровскую премию
В список вошли 13 книг.
Жюри Международной Букеровской премии огласило длинный список номинантов, которые будут бороться за награду в этом году. Как сообщается на сайте премии, в список вошли 13 книг из Ирана, Аргентины, Грузии, Норвегии, Франции, Германии, Мексики, Нидерландов, Японии, ЮАР и Испании.
Номинанты, которые вошли в лонг-лист, были отобраны жюри, состоящем из пяти человек. Для того, чтобы претендовать на награду, книга должна быть переведена на английский и быть опубликована в Великобритании или Ирландии. Шорт-лист номинантов огласят 2 апреля.
Список номинантов на Международную Букеровскую премию 2020:
Виллем Анкер – "Красный пес" (ЮАР)
Шокуфех Азар - "Просвещение сливового дерева" (Иран)
Габриела Кабезон Камара - "Приключения китайского железа" (Аргентина)
Джон Фоссе – "Другое имя: септология I-II" (Норвегия)
Нино Гаратишвили – "Восьмая жизнь" (Грузия)
Мишель Уэльбек – "Серотонин" (Франция)
Даниель Кельманн – "Тиль" (Германия)
Фернанда Мелхор – "Пора ураганов" (Мексика)
Йоко Огава - "Полиция памяти" (Япония)
Эманнуэль Пагано – "Лица кончика моего языка" (Франция)
Саманта Швеблин – "Маленькие глаза" (Аргентина)
Марике Люкас Рейневелд – "Вечерний дискомфорт" (Нидерланды)
Энрике Вила-Матас – "Мак и его проблемы" (Испания)
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Букеровская премия является одной из самых престижных премий в англоязычной литературе. Она присуждается с 1969 года. Изначально для ее получения автору необходимо было проживать в одной из стран Содружества наций (Великобритания и бывшие колонии), Ирландии или Зимбабве. В 2013 году Фондом Букеровской премии было решено присуждать ее вне зависимости от гражданства писателя. Единственное условие – книга должна быть написана на английском языке и опубликована в Великобритании.
Международная Букеровская премия вручается с 2015 года.
19:28 28/02/2020
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