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Опубликован лонг-лист номинантов на Международную Букеровскую премию

В список вошли 13 книг.

Жюри Международной Букеровской премии огласило длинный список номинантов, которые будут бороться за награду в этом году. Как сообщается на сайте премии, в список вошли 13 книг из Ирана, Аргентины, Грузии, Норвегии, Франции, Германии, Мексики, Нидерландов, Японии, ЮАР и Испании.

Номинанты, которые вошли в лонг-лист, были отобраны жюри, состоящем из пяти человек. Для того, чтобы претендовать на награду, книга должна быть переведена на английский и быть опубликована в Великобритании или Ирландии. Шорт-лист номинантов огласят 2 апреля.

Список номинантов на Международную Букеровскую премию 2020:


Виллем Анкер – "Красный пес" (ЮАР)

Шокуфех Азар -  "Просвещение сливового дерева" (Иран)

Габриела Кабезон Камара  - "Приключения китайского железа" (Аргентина)

Джон Фоссе – "Другое имя: септология I-II" (Норвегия)

Нино Гаратишвили – "Восьмая жизнь" (Грузия)

Мишель Уэльбек – "Серотонин" (Франция)

Даниель Кельманн – "Тиль" (Германия)

Фернанда Мелхор – "Пора ураганов" (Мексика)

Йоко Огава  - "Полиция памяти" (Япония)

Эманнуэль Пагано – "Лица кончика моего языка" (Франция)

Саманта Швеблин – "Маленькие глаза" (Аргентина)

Марике Люкас Рейневелд – "Вечерний дискомфорт" (Нидерланды)

Энрике Вила-Матас – "Мак и его проблемы" (Испания)

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Букеровская премия является одной из самых престижных премий в англоязычной литературе. Она присуждается с 1969 года. Изначально для ее получения автору необходимо было проживать в одной из стран Содружества наций (Великобритания и бывшие колонии), Ирландии или Зимбабве. В 2013 году Фондом Букеровской премии было решено присуждать ее вне зависимости от гражданства писателя. Единственное условие – книга должна быть написана на английском языке и опубликована в Великобритании.

Международная Букеровская премия вручается с 2015 года.
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