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Искусственный интеллект: Ватикан разработал этические принципы

Технология должна уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, прозрачно и непредвзято.

Официальные лица Ватикана разработали свод этических принципов для работы искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters

Его должны представить 28 февраля – в последний день научного форума по искусственному интеллекту, организованного Папской академией защиты жизни 

Согласно документу, эта технология должна уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, прозрачно и непредвзято, а также учитывать потребность всех людей. Отмечается, что все принципы входят в повестку текущих исследований, так как искусственный интеллект до сих пор непредсказуем, а его использование может привести к серьезным последствиям. 

Первые технологические компании, собирающиеся поддержать свод Ватикана – Microsoft и IBM. Интерес к этическим принципам также проявили в Европарламенте, пишет УНИАН.
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