Представитель ВОЗ в Беларуси: Здоровым людям маски не нужны

За сегодня в Минске выкупили около 70 тысяч масок, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.





— Ажиотаж с масками — эмоциональный. Но когда правят балом эмоции, искать рациональное объяснение — не самый лучший подход, — цитирует TUT.BY главу Минздрава.





Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев напомнил белорусам, что здоровым людям маски не нужны. Маски нужны только медикам, тем, кто ухаживает за больными, и больным, которые таким образом защищают от своей инфекции окружающих.





Батыр Бердыклычев привел статистику: у 81% заболевших коронавирусом он протекает в легкой и средней форме, когда человек может перенести болезнь на ногах, 14% случаев требуют госпитализации и у 5% — критические состояния, когда страдают внутренние органы. Уровень смертности от коронавируса — 2−4%.



