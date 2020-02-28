Как ранее сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун: «Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран». Проще говоря, граждане Беларуси, которым запрещен выезд за границу, не смогут выезжать в другие страны через Россию и наоборот.





Очевидно, работы у белорусских пограничников прибавится. Судя по всему, речь идет не только о должниках по налогам либо алиментам, но и о так называемых неблагонадежных гражданах, коих в той же России тысячи. Например, многие из них внесены в перечень лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Зачастую в эту базу попадают люди, которые уже покинули территорию РФ, а уголовные дела против них возбуждаются заочно. Но бегут они не на Запад, а через Беларусь — в Украину.









Весной 2017 года граждане России Ринат, его жена Эльвира и их дочь покинули родину, приехали в Гомель, а затем направились в Украину. Супруга с ребенком границу пересекла легально на автомобиле, а муж, по его словам, нашел местного проводника и пришел в Незалежную пешком, в обход пограничных пунктов пропуска. Там семья объединилась, поселилась во Львове и на протяжении почти трех лет пыталась получить статус беженцев. Оказалось, что муж и жена являются членами исламской партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В России она запрещена с 2003 года и считается террористической организацией.





Примечательно, что Рината внесли в террористическую базу и возбудили против него уголовное дело за участие в деятельности террористической организации по ст. 205.5 УК РФ (срок от 10 до 20 лет) лишь в 2018 году, т. е. после того, как он с семьей оказался в Украине.





Государственной миграционной службы Украины, изучив личности претендентов на статус беженцев, наотрез отказалась их таковыми признавать. В отказном документе отмечалось, что «преследование заявителей связано с сознательным нарушением норм действующего законодательства страны гражданской принадлежности, а их нежелание вернуться в страну гражданской принадлежности является попыткой избежать ответственности за совершение противоправных действий».





Судебные тяжбы супругов с миграционной службой завершились лишь две недели назад. Точку в деле поставил Львовский окружной административный суд, который обязал миграционную службу признать граждан РФ беженцами.





Суд пришел к выводу, что ами приведены убедительные факты, подтверждающие, что в России они подвергались преследованиям за свое членство в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а их опасения подвергнуться преследованиям, в случае возвращения на родину, вполне обоснованы.





Как оказалось, в Украине нет перечня организаций, которые отнесены к террористическим или экстремистским. Не существует и запрета на деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» на территории Украины. Эта организация в соседней стране имеет свой офис и действует открыто. В материалах дела есть справка, что Ринат был принят в партию в 2008 году и после приезда в Украину приписан к Украинскому отделению организации. Также в судебном решении в пользу беглецов-мусульман отмечено, «что в настоящее время общая ситуация с правами человека в Российской Федерации не улучшилась, а уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст.205.5 УК РФ, усилилась».





По факту украинское правосудие признало супругов жертвами, которых незаконно преследуют. А для России они — террористы. Вероятно, таковыми, с учетом общей правоохранительной базы, их и их последователей будет считать и Беларусь.





Справка





«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (по-арабски «Партия исламского освобождения») была основана в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Изначально деятельность ее носила резко антиизраильский характер, но очень быстро она вышла за рамки борьбы «против сионистов». Цель партии — содействовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни. При этом декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путем воссоздания единого государства-халифата.





Эксперты отмечают, что эта организация представляет собой своеобразную публичную «прихожую террора», где происходит массовое привлечение к радикальной идеологии.





В 2014 году КГБ Беларуси пресек деятельность группы сторонников этой партии, в которую входили 5 иностранцев и 15 граждан Беларуси. Последние должны были проводить миссионерскую незаконную деятельность среди мусульман на территории Минской, Гродненской и Могилевской областей. Иностранцев депортировали, с белорусами провели профилактическую беседу. По разным оценкам, в Беларуси проживает свыше 30 тысяч мусульман.