Пока только слухи: у студентки МГЛУ подтвердился коронавирус
Не исключено, что число заболевших коронавирусом в Беларуси буде расти.
Судя по слухам, что гуляют в соцсетях, у одной девушки из общежития МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет), находящегося в районе ст. м. Петровщина, подтвердился коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал МКБ, подчеркивая, что пока это только слухи.
Напомним, на данный момент известно лишь об одном официально зафиксированном завозном случае коронавируса - это студент БНТУ из Ирана.
"Белорусский партизан"
17:40 28/02/2020
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