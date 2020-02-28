Иногородним студентам БНТУ запретили покидать Минск до 15 марта - карантин
Иногородним студентам БНТУ запретили покидать Минск до 15 марта
Об этом сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь.
Напомним, как сообщалось ранее, в Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусомю
Заболевшим оказался студент БНТУ - гражданин Ирана, прилетевший 22 февраля рейсом из Баку.
В этой связи БНТУ переведен на индивидуальное обучение до 15 марта
"Белорусский партизан"
16:04 28/02/2020
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