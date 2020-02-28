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Иногородним студентам БНТУ запретили покидать Минск до 15 марта - карантин

Иногородним студентам БНТУ запретили покидать Минск до 15 марта

Об этом сообщает телеграм-канал ЧП Беларусь.


Напомним, как сообщалось ранее, в Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусомю

Заболевшим оказался студент БНТУ - гражданин Ирана, прилетевший 22 февраля рейсом из Баку.

В этой связи БНТУ переведен на индивидуальное обучение до 15 марта
"Белорусский партизан"
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