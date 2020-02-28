БНТУ официально: все — на индивидуальное обучение до 15 марта

— Мы работаем в тесном контакте с учреждениями здравоохранения. Были установлены работники, которые могли контактировать с заболевшим студентом. Сегодня эти работники направлены в больницы для детального обследования. Будем принимать меры для того, чтобы уменьшить контакты между студентами и преподавателями, — заявил ректор.





Как? Он сообщил, что университет вернется к практике индивидуального графика для студентов, которая была испробована во время II Европейских игр. Правда, проходили они не в разгар учебного сезона, а в середине лета. И не касались всех-всех-всех.





Но Сергей Харитончик уверен:





— Индивидуальный график обучения предполагает отсутствие групповых занятий в аудиториях. Мы с Министерством образования отработаем схему. Будем использовать современные средства коммуникации. Так будем работать до 15 марта. 16 марта мы рассчитываем вернуться в аудитории и продолжать учебные занятия.





Что касается карантина, то многих преподавателей сегодня разбудил звонок.





— Звонили около 5-6 утра из отдела кадров. Сказали, что у меня был контакт со студентом, носителем вируса. Через час приехала скорая и отвезла в больницу. Весь этаж был занят — все такие, как я. Включая студентов из группы иранца, — сообщила одна из преподавательниц БНТУ.





Позже она же рассказала, что часть людей с температурой увезли из Боровлян в инфекционную больницу на Кропоткина.





Сами студенты расходятся. Кто умеет — весело и красиво.





Саша и Никита — ребята с АТФ. Говорят, что ситуация быстро менялась. Утром говорили, что все хорошо, идите учитесь. К обеду все изменилось.





— Что такое индивидуальное обучение? Наверное, это когда преподаватель занимается с учеником один на один. Пока мы не знаем. Преподаватели знают о ситуации еще меньше: мы рассказывали им новости. Как провести «каникулы»? Сходим проверимся для начала. В общежитии дежурит скорая. Но чувак из Ирана ходил у нас около недели. А «кипиш» подняли только сегодня.





— Страшно?





— Нет, скорее смешно. Ответ всем скептикам, которые не верили, что коронавирус доберется до нас!