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БНТУ официально: все — на индивидуальное обучение до 15 марта

«Ситуация находится под контролем и никакой чрезвычайной ситуации в БНТУ нет», — сообщил сегодня ректор университета Сергей Харитончик. После этого он сказал, что ближайшие две недели пройдут для студентов без аудиторных занятий.

 — Мы работаем в тесном контакте с учреждениями здравоохранения. Были установлены работники, которые могли контактировать с заболевшим студентом. Сегодня эти работники направлены в больницы для детального обследования. Будем принимать меры для того, чтобы уменьшить контакты между студентами и преподавателями, — заявил ректор.

Как? Он сообщил, что университет вернется к практике индивидуального графика для студентов, которая была испробована во время II Европейских игр. Правда, проходили они не в разгар учебного сезона, а в середине лета. И не касались всех-всех-всех.

Но Сергей Харитончик уверен:

— Индивидуальный график обучения предполагает отсутствие групповых занятий в аудиториях. Мы с Министерством образования отработаем схему. Будем использовать современные средства коммуникации. Так будем работать до 15 марта. 16 марта мы рассчитываем вернуться в аудитории и продолжать учебные занятия.

Что касается карантина, то многих преподавателей сегодня разбудил звонок.

— Звонили около 5-6 утра из отдела кадров. Сказали, что у меня был контакт со студентом, носителем вируса. Через час приехала скорая и отвезла в больницу. Весь этаж был занят — все такие, как я. Включая студентов из группы иранца, — сообщила одна из преподавательниц БНТУ.

Позже она же рассказала, что часть людей с температурой увезли из Боровлян в инфекционную больницу на Кропоткина.

Сами студенты расходятся. Кто умеет — весело и красиво.

Саша и Никита — ребята с АТФ. Говорят, что ситуация быстро менялась. Утром говорили, что все хорошо, идите учитесь. К обеду все изменилось.

— Что такое индивидуальное обучение? Наверное, это когда преподаватель занимается с учеником один на один. Пока мы не знаем. Преподаватели знают о ситуации еще меньше: мы рассказывали им новости. Как провести «каникулы»? Сходим проверимся для начала. В общежитии дежурит скорая. Но чувак из Ирана ходил у нас около недели. А «кипиш» подняли только сегодня.

— Страшно?

— Нет, скорее смешно. Ответ всем скептикам, которые не верили, что коронавирус доберется до нас!
Onliner
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