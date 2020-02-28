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Шок! Первый случай заражения коронавирусом домашнего животного

Власти Гонконга подтвердили, что собака зараженной коронавирусом жительницы района Тайхан Ивонн Чоу Хау Йи тоже инфицирована.


Тест показал "слабый", но положительный результат, и это первый подобный зафиксированный случай. Однако у пса нет характерных симптомов, сообщает издание Bloomberg.

Собаку породы померанский шпиц забрали представители местного министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы и поместили в специальный карантин рядом с портом Гонконга. Она проведет там минимум две недели, если повторные тесты покажут, что пес здоров, пишет сайт Dimsum Daily.

Специалистам пока неясно, могут ли домашние животные разносить коронавирус. Собаку будут осматривать и проводить повторные тесты. Китайские власти рекомендуют людям тщательно мыть и дезинфицировать руки после контактов с животными.
Источник: segodnya.ua
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