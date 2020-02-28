+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

После анализов отпустили домой... А ночью приехали и забрали всю семью

Что рассказывал в соцсетях иранский студент - первый в Беларуси зарегистрированный больной коронавирусом.

После анализов отпустили домой... А ночью приехали и забрали всю семью
иранец придетел из Баку, но там официально коронавируса еще нет
Иранский студент Г., у которого 27 февраля обнаружили коронавирус, чувствует себя хорошо. Ярких симптомов заболевания у него нет. После того, как он попал в больницу с небольшой температурой и сдал анализы, врачи отпустили его домой. Об этом он рассказал одногруппникам в соцсети "ВКонтакте":

"Ребята, вы пока не знаете, что происходит. Я тоже не знаю, потому что тут мне никто ничего не говорит. Со вчерашнего дня [27 февраля. — Еврорадио] до сих пор кучу анализов сдал, но пока ответа нет. И вчера я пошел в больницу (в поликлинику) делать анализы. Там мне сказали, что могу ехать домой. Я поехал. А ночью приехали за мной, забрали не только меня, но и жену, и ее родителей. Я не знаю, что сказать и что делать.

Был бы коронавирус у меня (видимо, [всё же] есть) я бы не чувствовал себя так хорошо. Я отлично себя чувствую. Температура 37,4. Но это из-за того что моя жена еще до моего прилета, была простывшая. Я прилетел, мы были вместе, и я тоже простыл...", - считает парень.


Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси 27 февраля. Его обнаружили у одного из иранских студентов.

Иранец прилетел в Беларусь из Баку 22 февраля. Наличие коронавируса показали тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии.

Пациента и людей, общавшихся с ним, разместили в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Его одногруппников и преподавателей БНТУ, где он учится, проверяют на наличие коропавируса в госпитале инвалидов Великой отечественной войны под Минском.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru