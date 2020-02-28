Научный журнал Science опубликовал довольно пессимистичное интервью с ведущими вирусологами и эпидемиологами университетов Оксфорда и Гарварда. Инфекционный поход коронавируса COVID-2019 приобретает мировой размах и справиться с ним с каждым днем становится все сложнее.





Заболевшие неизвестной ранее инфекцией есть уже на всех материках. Коронавирус атакует Ближний Восток: Оман, Иран, Бахрейн. Более 10 городов в Италии оказались под карантином. Эпидемия коронавируса в Южной Корее стремительно набирает обороты.





А Япония признает, что поставить лайнер Diamond Princess на 14-дневный карантин было плохой затеей: до сих пор приходят новости о новых заболевших среди пассажиров корабля.





Ученые из Королевского колледжа в Лондоне приводят неутешительные данные: скорее всего, около двух третей случаев инфицирования коронавирусом еще не выявлено. А о чем это может говорить? Увы, о всемирной пандемии.





ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ НЕ СПАСАЕТ





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока старается избегать этого страшного слова. Но научное сообщество склоняется к мысли, что шансов сдержать эпидемию остается все меньше.





- Я настроен пессимистично, - говорит эпидемиолог Оксфордского университета Кристофер Дай и отмечает, что распространение коронавируса уже невозможно контролировать. Специалист и его коллеги считают, что необходимо пересмотреть работу санитарных и медицинских служб в нынешних условиях.





До сих пор все их силы были сконцентрированы на сдерживании вируса. Была задача - не дать инфекции вырваться за пределы Китая. Предотвратить проникновение коронавируса в другие страны, отслеживать тех, кто контактировал с инфицированными, сажать их в карантин на две недели…





Но, когда эпидемия коронавируса фактически приобрела глобальный характер, то меры по ограничению международных поездок уже не выглядят столь эффективными, как первоначально. Настало время выработать новую тактику.





Стоит задуматься о закрытии школ и вузов, массовой подготовке больниц к приему пациентов и введению драконовских правил карантина. Плюс ко всему, ситуация начнется меняться, когда будет изготовлена и протестирована оптимальная вакцина.





- Борьба сейчас заключается в том, чтобы сохранить систему здравоохранения в рабочем состоянии и не допустить панику, - говорит специалист по моделированию инфекционных заболеваний в Северо-Восточном университете США Алессандро Веспиньяни.





КАРАНТИН ПО-КИТАЙСКИ





Закрытие авиасообщения с Китаем, запреты на полеты в Италию, Иран, Южную Корею, эти ограничения сработали, но не в полной мере.





- Если бы мы не ввели ограничения на международные поездки, то у нас было бы намного больше случаев заражения, чем есть сейчас, - уверен глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.





Некоторые вирусологи склоны считать, что государствам не стоит концентрироваться и бросать все свои силы на закрытие границ. Особенно это становится бессмысленно, когда внутри страны уже есть «тысячи зараженных».





Представитель ВОЗ Брюс Эйлворд в течение двух недель работал в Китае в составе международной комиссии. Он отмечает, что, если бы не приложенные сверхусилия китайцев в Хубэе, в КНР было бы намного больше случаев заражения коронавирусом.





- Эпидемия COVID-2019 в Китае достигла своего пика в промежуток с 23 января по 2 февраля, - говорит Эйлворд. - Меры, принятые в провинции Хубэй, дали медикам из других провинции время, чтобы подготовиться к вирусу. Важно, чтобы другие страны понимали это. Для этого не обязательно вводить тотальную блокаду, но о строжайшем контроле нельзя забывать.





Пока коронавирус не бушует в других странах, как в КНР или Италии, Иране, Южной Корее, врачам и властям во всем мире нужно быть начеку. У них есть время, чтобы подготовиться. Можно взять на вооружение некоторые элементы стратегии, которой придерживались китайские медики и власти КНР. Речь идет о приостановке движения общественного транспорта, закрытии развлекательных заведений, запрете на проведение массовых мероприятий.









- Эти меры сработали, они помогли снизить число случаев заражения, - признает эпидемиолог Оксфордского университета Кристофер Дай.





Больницам и клиникам по всему миру советуют закупаться оборудованием для вентиляции легких и дыхательных аппаратов, планировать размещение дополнительных койко-мест. Использовать вакцины против гриппа и воспаления легких (симптоматика у этих заболеваний очень схожа с коронавирусом COVID-2019).





Властям рекомендуют информировать население: соблюдайте правила гигиены, чаще мойте руки, пользуйтесь обеззараживающими средствами и если заболели, то оставайтесь дома.









- Самое главное сейчас - это скорость, - добавляет представитель ВОЗ Брюс Эйлворд. - И знаете, меня больше всего волнует, насколько сейчас весь мир это понимает.



