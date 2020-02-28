Сотрудники государственного пограничного комитета Беларуси проверяют все авиарейсы, прилетающие в страну из неблагополучных по коронавирусу государств, сообщил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычкоский.





"В целях обеспечения санитарно–эпидемической безопасности и недопущения в страну коронавируса пограничник проверяют все рейсы, прибывающие в Беларусь и неблагоприятных по данному заболеванию стран", - сообщил Sputniк в пятницу Бычковский





По его словам, пассажиров авиарейсов белорусские пограничники встречают в защитных масках-респираторах и досмотр проводят в перчатках.





Бычковский также сообщил, что пограничников, который заступаю на смену в аэропорту в обязательном порядке опрашивают на предмет недомогания.





"Пока ни одной жалобы на ухудшения самочувствия со стороны сотрудников пограничной службы не поступало", - сказал официальный представитель ГПК.





Пограничники усилили меры безопасности в аэропорту из-за коронавируса в 20-х числах января текущего года.









По информации Минздрава, тесты, проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии, подтвердили у иранского студента COVID-19. В Беларусь он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.



Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Владимир Караник:

"Постоянно обновляем перечень стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Надо отметить, что если в Иране до 19 числа ни одного случая зарегистрировано не было, то уже 26-го мы фиксировали резкий рост числа заболевших.

Поэтому было принято решение отнести данную страну к стране с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. И было дано указание всем гражданам Ирана, которые въехали в Республику Беларусь после 20-го числа, провести активное выявление и их обследование. Они вызывались на обследование.

Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику. На момент осмотра жалоб не предъявлял. Но медицинских работников смутила небольшая температура – 37,3, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где взяты были мазки и подтверждено на чие семейства коронавируса.

Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Мы сразу же демонстрировали свою открытость и последовательность, информировали общественность и Всемирную организацию здравоохранения.

Студенты, проживающие совместно с ним, студенты (а он проживал на квартире) на сегодняшний момент госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается", - цитирует министра СТВ

По словам Караника, вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ.









Тем временем, по информации "Белорусского партизана", по состоянию на утро 28 февраля, купить маску в аптеке оказалось проблематичным. Как сообщила фармацевт в одной из аптек "Белфармации", масок привозят по 500 штук, но их разбирают примерно в течении часа.