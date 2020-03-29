"Белавиа" летит в Вену и продает билеты по спецпредложению
Первый рейс Минск-Вена - 29 марта.
29 марта Белавиа начнет совершать регулярные рейсы по новому направлению – в Вену. А с 27 февраля компания вводит специальное предложение на это направление. Такое сообщение опубликовано на сайте авиаперевозчика.
Стоимость билета по направлению Минск-Вена в одну сторону с учетом такс и сборов составит 69 евро, стоимость билета туда-обратно – 146 евро.
Правила применения тарифа:
максимальный срок пребывания – 1 месяц;
период путешествия – с 29.03.2020 по 24.10.2020;
тарифный бренд – Промо.
Сообщается, что билет можно купить только на сайте Belavia.by.
10:12 28/02/2020
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